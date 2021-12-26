Хуснуллин озвучил сроки полного решения проблемы обманутых дольщиков в России

Марат Хуснуллин Фото: Иван МАКЕЕВ

Проблему обманутых дольщиков в России к 2023 году решат примерно на 95%, а к 2024 году – полностью, заявил в интервью ТАСС вице-премьер РФ Марат Хуснуллин.

"Пока идем по графику, - уточнил зампредседателя российского правительства. - За ближайшие два года должны все сделать, на 2024 год останутся хвосты".

По его словам, проблема большей частью лежит не в финансовой плоскости, а в юридической. В частности, часть людей, которые себя называют дольщиками, по факту таковыми не являются.

"Они попали, скажем так, на мошенников. Жулик собрал деньги, хотя не получил разрешения на строительство. Тупо кинул клиентов, - аргументировал Хуснуллин. - Строго говоря, это не дольщики, а пострадавшие граждане".

По его словам, и в подобных случаях власти также ищут возможности оказать людям поддержку.

Как ранее писал сайт kp.ru, Марат Хуснуллин в ноябре 2021 года заявил, что в России практически решили проблему восстановления прав обманутых дольщиков. По его словам, по всей стране было зафиксировано порядка 200 тысяч человек, которые пострадали от обмана при долевом строительстве жилья.

Он уточнил, что в ряде случаев решение задерживается из-за необходимости урегулирования юридических вопросов. Так, часто проблемные объекты начинали возводить на непригодных для строительства жилья землях, и разрешения на проведение работ у подрядчиков не было, привел пример Марат Хуснуллин.