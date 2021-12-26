В России с января 2023 года начнут выдавать электронные паспорта

МВД России назвало сроки выдачи электронных паспортов. Фото: МВД РФ.

В России с января 2023 года предполагается начать выдачу электронных паспортов. Об этом начальник Главного управления по вопросам миграции МВД России Валентина Казакова рассказала в эфире радио «Милицейская волна».

По словам Казаковой, сейчас все задействованные ведомства прорабатывают детали требований к порядку выдачи и оформления этого вида документов. Предполагается, что на первоначальном этапе электронные паспорта получат не менее 100 тысяч россиян. Количество паспортов нового образца на первом этапе может оказаться больше или меньше, это будет зависеть от того, сколько россиян захотят их получить, уточнила начальник Главного управления.

Казакова отметила, что граждане РФ проявляют интерес к электронным паспортам, в управление по вопросам миграции поступают обращения, в которых люди просят сообщить, когда можно будет получить документ нового образца.

«Выдача паспортов будет производиться на добровольной основе гражданам с 14 лет, какого-либо приоритетного порядка его получения не предусматривается», - добавила Валентина Казакова.

Электронный паспорт с юридической точки зрения будет иметь такой же статус, как и «традиционный» бумажный паспорт. Подробнее о новом документе читайте здесь на kp.ru.