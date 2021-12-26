Талибы* призвали США не вмешиваться во внутренние дела Афганистана

Талибы* предупредили США, что дадут отпор при попытке вмешаться во внутренние дела страны Фото: REUTERS

Захватившее власть в Афганистане радикальное движение "Талибан"* призвало Соединенные Штаты не вмешиваться во внутреннюю политику государства. Соответствующее заявление сделал заместитель главы министерства иностранных дел Афганистана во временном правительстве талибов* Шер Мохаммад Аббас Станекзай.

"Я хотел бы предупредить Соединенные Штаты, чтобы они не вмешивались во внутренние дела Афганистана", - заявил замминистра, уточнив, что "в случае необходимости афганцы могут еще 40 лет оказывать сопротивление".

Станекзай подчеркнул, что впервые за последние десятилетия Афганистан принимает независимые решения. По его словам, афганцы готовы воевать за это право.

Как ранее писал сайт kp.ru, ООН планируют выплатить "Талибану"* 6 миллионов долларов. Эти деньги пойдут сотрудникам афганского МВД, возглавляемого Сираджуддином Хаккани, который, кстати, находится в розыске и ФБР, и самой ООН. Средства будут потрачены на прибавку к жалованию тем полицейским, которые охраняют здания и работников ООН.

*запрещенная в России террористическая организация и ее члены