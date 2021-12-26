Хуснуллин рассказал, каких мигрантов ждут в России

Марат Хуснуллин рассказал, каких трудовых мигрантов ждут в России. Фото: Михаил ФРОЛОВ

Вице-премьер правительства РФ Марат Хуснуллин рассказал, каких трудовых мигрантов ждут в России, а с какими лично он готов бороться. По словам Хуснуллина, в России нужны русскоговорящие иностранные работники, которые собираются официально платить налоги и предполагают проработать в РФ минимум пять лет. Хуснуллин позиционирует себя как противника «нелегалов и теневиков».

«В Россию должны ехать люди, которые владеют русским языком, проработают тут минимум пять лет, будут официально платить налоги. Таких мигрантов мы ждем. А нелегалы и теневики нам не нужны, я первый борец с ними. Это потеря качества и лишняя головная боль», - рассказал вице-премьер в интервью ТАСС.

Марат Хуснуллин заявил, что он считает необходимой прозрачную и четкую миграционную политику и строгое соблюдение мигрантами установленных правил. Как пример он привел Дубай, где для трудовых мигрантов, включая самых высококвалифицированных специалистов, прописаны определенные правила и установлен жесточайший контроль за их соблюдением.

«Пора избавляться от тех, кто заезжает сюда левыми путями, выводить процесс из тени, делать легальным. Ну и, повторяю, возвращать уехавших в дальнее зарубежье, активнее зазывать белорусов, украинцев, русскоговорящих из стран Балтии, привлекать высокой зарплатой, условиями жизни», - сказал вице-премьер.

Ранее президент РФ Владимир Путин заявил, что Россия сделает все, чтобы трудовые мигранты чувствовали себя комфортно.

Также на kp.ru сообщалось, что мигрантам в России выдадут новые патенты с биометрией, а в общественных местах иностранные граждане будут находиться под постоянным контролем видеокамер, которые уже распознают их в метрополитене, трамваях и автобусах.