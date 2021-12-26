Песков: непродвижение НАТО на восток - это вопрос жизни и смерти для России

Дмитрий Песков Фото: REUTERS

Непродвижение НАТО в восточном направлении - это "вопрос жизни и смерти для России", заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков в интервью программе "Москва. Кремль. Путин" на телеканале "Россия 1" в воскресенье, 26 декабря.

Официальный представитель Кремля уточнил, что страну Запад обманывал РФ на протяжении двух десятков лет, и продолжение этого обмана ставит под угрозу национальную безопасность страны.

"На протяжении двух десятилетий последних, даже больше, наверное, нас методично обманывали, причем в результате этого обмана мы пришли к ситуации, когда наша безопасность находится под угрозой: находится под угрозой продолжения этого самого обмана, под угрозой дальнейшей экспансии и политической, и военной инфраструктуры НАТО в сторону наших границ", - заявил Песков.

Как ранее писал сайт kp.ru, президент РФ Владимир Путин объяснил, почему России и США необходимо заключить договор о гарантиях безопасности и предостерег западных партнеров от попыток "заболтать" россиян, тем временем делая то, что вздумается.

По его словам, существует опасность, что обсуждение гарантий безопасности - это всего лишь попытка "заболтать" Россию и использовать эту паузу, тем временем "делая все что хотят".