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Политика26 декабря 2021 11:47

Песков посоветовал западным политикам прочесть текст Минских соглашений

Пресс-секретарь президента РФ упрекнул западных политиков в том, что они не читали текст Минских соглашений
Мария ПАВЛОВА
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Песков посоветовал политикам перечитать Минские соглашения.

Песков посоветовал политикам перечитать Минские соглашения.

Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Пресс-секретарь Владимира Путина Дмитрий Песков заявил, что многим действующим западным политикам необходимо ознакомиться с текстом Минских соглашений, так как они его не читали. Он отметил, что из действующих политиков только президент РФ является свидетелем того, как разрабатывался этот документ.

Представитель Кремля назвал документ абсолютно понятным и подчеркнул, что Минские соглашения не могут быть истолкованы двояко.

«Многие политики уже ушли. Собственно, Путин является единственным свидетелем той ночной работы, которая происходила. Поэтому многим хочется напомнить: возьмите текст краткий, абсолютно понятный, прочитайте его. И вы все поймете, там нет ни двойного дна, ни двойного смысла. Там все абсолютно четко прописано», – сказал Песков в интервью Владимиру Соловьеву в программе «Москва.Кремль.Путин» на телеканале «Россия 1».