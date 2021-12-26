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Политика26 декабря 2021 11:37

Песков заявил, что язык политических оппонетов России деградировал

Дмитрий Песков назвал «ковбойским» язык политических оппонентов России
Мария ПАВЛОВА
Комментарии (1)Комментарии (1)(1)
Песков заявил о деградации дипломатического языка политических оппонентов России.

Песков заявил о деградации дипломатического языка политических оппонентов России.

Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Пресс-секретарь президента РФ Владимира Путина Дмитрий Песков охарактеризовал дипломатический язык оппонентов России, в частности, США, как «скатывающийся к хамству».

Представитель Кремля отметил, что это уже давно не язык блестящих дипломатов и назвал его «ковбойским», подчеркнув, что такой факт вызывает отрицательные эмоции у российских политиков.

«Это не язык блестящих дипломатов, а скорее, больше уже даже скатывающийся к хамству. Такой ковбойский язык, который, конечно, нам не нравится», - сказал Песков в интервью Владимиру Соловьеву в программе «Москва.Кремль.Путин» на телеканале «Россия 1».