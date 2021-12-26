Беременных и женщин с маленькими детьми поставят на воинский учет на Украине

Беременных поставят на воинский учет на Украине. Фото: Алексей БУЛАТОВ

На Украине на воинский учет поставят беременных и женщин, у которых есть маленькие дети. Об этом сообщила пресс-служба Главного управления разведки Минобороны страны. Сообщение размещено в воскресенье 26 декабря на странице ведомства в Facebook.

Речь идет в первую очередь о женщинах, имеющих воинские специальности или профессии, родственные таковым, уточнили в ведомстве.

Отмечается, что стоящие на воинском учете женщины в военное время могут быть привлечены к обеспечению обороны государства. В мирное время женщины могут быть призваны на военную службу или служить в резерве на добровольной контрактной основе.

В ведомстве уточнили, что постановка на воинский учет не равнозначна немедленному призыву на военную службу по крайней мере в течение 2022 года.

«Поступление в армию — это не призыв на службу. Законодательные изменения в ближайшее время не повлияют на жизнь украинцев. В течение 2022 года может потребоваться стать на учет в территориальном центре ЖКХ и социальной поддержки. Не стоит ожидать никаких проблем в течение 2022 года», — говорится в пресс-релизе.

Ранее на kp.ru сообщалось, что президент Украины Зеленский обязал стать на воинский учет женщин в возрасте от 18 до 60 лет, если они окажутся пригодными к воинской службе.