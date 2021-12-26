Глава Еврокомиссии заявила, что отношения ЕС и России будут зависеть от ситуации с Украиной

Глава Еврокомиссии поставила отношения ЕС и РФ в зависимость от ситуации с Украиной. Фото: REUTERS

Глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен заявила о желании Евросоюза установить хорошие отношения с РФ, но в то же время поставила формирование этих отношений в зависимость от ситуации с Украиной.

Дер Ляйен заявила, что Евросоюз готов принять определенные меры в случае любого проявления агрессии в отношении Украины.

«За любой агрессией против Украины последуют санкции с масштабными последствиями», - сказала глава Еврокомиссии в интервью Le Journal du Dimanche.

Урсула фон дер Ляйен заявила, что страны ЕС действуют в координации с США и НАТО.

«Они готовы. Европейские страны едины и действуют в координации с США и НАТО. Мы хотим хороших отношений с Россией, но это зависит от ее действий. Она должна прекратить провокации», - заявила глава Еврокомиссии.

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