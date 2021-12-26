Чешский военный аналитик Штефец заявил, что «загнанная в угол» Россия имеет право дать отпор Западу

Чешский военный аналитик Штефец считает, что США и НАТО загнали Россию в угол и она имеет право дать отпор. Фото: REUTERS

Чешский военный аналитик Ярослав Штефец заявил, что западные страны идут на невиданный со времен Карибского кризиса риск войны. Об этом в воскресенье 26 декабря он сказал в интервью газете Parlamentní listy.

По словам аналитика, НАТО, усиливая свое присутствие около границ РФ, загоняет Россию в угол и она в такой ситуации имеет право дать отпор Западу.

«Если вы хотите раздразнить медведя, убедитесь, что у вас есть пути отхода. И такая ситуация складывается сейчас на границах между Российской Федерацией и не только европейскими странами», — сказал Ярослав Штефец.

Штефец объяснил, что он имеет в виду не только украинский кризис, но также Польшу, страны Балтии, ряд стран Азии, где активизировалась военная деятельность США и армий стран-членов НАТО.

Военный аналитик считает, что НАТО исчерпал все возможные средства для нападок на Россию и в дальнейшем стоит опасаться осуществления НАТО и США серьезных провокаций с целью выставить Россию в роли агрессора.

Ранее глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен заявила, что отношения Евросоюза и России будут зависеть от ситуации с Украиной.