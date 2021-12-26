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Политика26 декабря 2021 16:15

В Госдуме требования ЕС к России из-за импортозамещения назвали перекладыванием ответственности

Также он назвал такой шаг ЕС "безумным", а сумму в 290 миллиардов евро "выдуманной"
Юлия КЕКОВА
Юлия КЕКОВА
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В Госдуме требования ЕС к России из-за импортозамещения назвали перекладыванием ответственности

В Госдуме требования ЕС к России из-за импортозамещения назвали перекладыванием ответственности

Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Член комитета Государственной думы РФ по безопасности и противодействию коррупции Адальби Шхагошев назвал требования о возмещении средств за введение в России импортозамещения перекладыванием ответственности за пострадавшие европейские компании на РФ.

- Европейский союз ... находится сегодня под давлением компаний, как крупных, так и не очень, которые реально страдают от политики самого ЕС, и прежде всего от введения санкций против РФ, - считает Шхагошев.

Также он назвал такой шаг ЕС "безумным", а сумму в 290 миллиардов евро "выдуманной". Об этом Шхагошев рассказал РИА Новости.

26 декабря стало известно, что ЕС направил во Всемирную торговую организацию (ВТО) обращение с претензиями к России на общую сумму в 290 миллиардов евро за политику импортозамещения. При этом, откуда именно взялась такая сумма, непонятно - документально это заявление никак не подкреплено, как и нормами ВТО, запрещающими поддерживать своих производителей.