Экономист Хазанов считает беспочвенными претензии ЕС к России на 290 млрд евро за импортозамещение

Эксперт уверен, что импортозамещение в России не является нарушением норм ВТО Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Обращение ЕС во Всемирную торговую организацию (ВТО) с претензиями к России на общую сумму в 290 миллиардов евро за политику импортозамещения не подкреплено какими-либо нормами ВТО, запрещающими поддерживать своих производителей. Об этом заявил газете "Известия" независимый промышленный эксперт Леонид Хазанов.

"Точно такой же подход применяется в Европейском союзе, США и Китае: в них тоже предпринимаются усилия по увеличению доли национальной продукции в структуре промышленного баланса за счет использования самых различных методов, начиная от введения торговых барьеров и заканчивая организацией закупок для стратегических отраслей путем формирования их условий под своих производителей", - аргументировал экономист.

В качестве примера Хазанов привел поддержку отечественной автоиндустрии. По его словам, никаких запретов касательно стимуляции автоконцернов к локализации сборки в обмен на налоговые и иные преференции в нормах ВТО не прописано.

Как ранее писал сайт kp.ru, официальный представитель МИД РФ Мария Захарова подчеркнула, что российское импортозамещение является не ударом по правилам ВТО, а ответной реакцией на западные санкции.

"Белый дом давил на ЕС, Брюссель принял решение о введении санкций в отношении России, а Россия ответила так, как ответила для того, чтобы привести всех в чувства. Причем здесь ВТО? Если кто-то и нарушал правила ВТО, это Соединенные Штаты Америки и ЕС своими односторонними санкциями", - подчеркнула Захарова.

Напомним, пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что в Кремле не согласны с заявлениями о нарушении правил ВТО со стороны РФ.