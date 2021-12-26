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Экономика26 декабря 2021 18:25

В Минэкономразвития РФ опровергли сообщения о требовании ЕС к России заплатить 290 миллиардов евро

информацию об этом в ведомстве назвали недостоверной
Юлия КЕКОВА
Юлия КЕКОВА
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В Минэкономразвития РФ опровергли сообщения о требовании ЕС к России заплатить 290 миллиардов евро

В Минэкономразвития РФ опровергли сообщения о требовании ЕС к России заплатить 290 миллиардов евро

Фото: REUTERS

Европейский союз требует от России отменить или модифицировать ряд мер, которые кажутся организации нарушающими правила ВТО. Сообщения о том, что ЕС предъявил российской стороне свои претензии на получение выплаты в размере 290 миллиардов евро, недостоверна. Об этом журналистам 26 декабря сообщили в пресс-службе Минэкономразвития РФ.

- В 290 миллиардов евро ЕС оценивает рынок закупок России, а не причиненный ЕС ущерб, - объяснили в МЭР РФ.

В ведомстве также добавили, что сами правила ВТО не предполагают возможности выплат каких-либо компенсаций.

Ранее ЕС направил в ВТО обращение с с претензиями к России на общую сумму 290 миллиардов евро за политику импортозамещения.

В Госдуме уже отреагировали на это, назвав требования о возмещении средств перекладыванием ответственности за пострадавшие европейские компании на российскую сторону.