В США заявили о готовности к "самым сильным санкциям" против России из-за Украины Фото: REUTERS

Вице-президент Соединенных Штатов Камала Харрис заявила, что Россию могут ждать такие серьезные санкции, которых еще не было. Причина их возможного введения - ситуация на Украине. Об этом она заявила в эфире телеканала CBS.

Также представитель американской администрации заявила, что Штаты дали четко понять, что США координируют свою позицию с союзниками и напрямую доводят ее до сведения российских властей.

- Мы напрямую разговариваем с Россией. Мы очень ясно даем понять, что России не следует посягать на суверенитет Украины, что мы отстаиваем ее территориальную целостность, - заявила Харрис.

До этого глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен заявила о желании ЕС установить хорошие отношения с РФ, но в то же время поставила формирование этих отношений в зависимость от ситуации с Украиной. Дер Ляйен заявила, что ЕС готов принять определенные меры в случае любого проявления агрессии в отношении Украины.

В свою очередь, российская сторона заявляла, что не будет нападать на Украину. Тогда же в Кремле объясняли соседям, что РФ перемещает войска на территории своего государства и не представляет опасности и угрозы для других стран.