РБК: С 2022 года Центробанк начнет контролировать все денежные переводы между россиянами

Центробанк начнет контролировать все денежные переводы между россиянами Фото: Анастасия ОСИПОВА

С 2022 года Банк России начнет контролировать все денежные переводы между россиянами, регулятор разослал кредитным организациям новую форму отчетности. Центробанк будет запрашивать информацию обо всех транзакциях между физическими лицами, в том числе персональные данные отправителей и получателей.

Об этом со ссылкой на три осведомленных источника сообщает РБК. В частности, зампред правления «Совкомбанка» Олег Машталяр рассказал изданию, что новые правила начнут работать уже с января нового года.

По словам представителей Центробанка и экспертов, такая мера необходима для борьбы с нелегальными онлайн-казино, криптообменниками, а также для выявления «черных касс», поскольку в малом бизнесе нередко принимают оплату за свои товары и услуги на личные карты.

Напомним, как писал сайт kp.ru, ранее Банк России предложил для борьбы с мошенниками усилить контроль за пополнением карт в банкоматах.

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