ЦБ предложил для борьбы с мошенниками усилить контроль за пополнением карт в банкоматах

ЦБ предложил усилить контроль за пополнением карт в банкоматах Фото: Анастасия ОСИПОВА

Мошенники стали чаще использовать схемы, при которых вынуждают своих жертв вносить наличные деньги на карты через банкоматы и терминалы, поэтому Банк России предлагает усилить контроль за пополнением счетов с помощью таких аппаратов.

«Злоумышленники используют схемы, провоцирующие потенциальных потерпевших на внесение средств на счета злоумышленников через терминалы (банкоматы), в том числе с функцией приема наличных денежных средств», - пояснили в Центробанке РБК.

Собеседник издания добавил, что «таким образом, антифрод будет применяться ко всем входящим платежам, включая переводы через терминалы».

По данным регулятора, только во втором квартале 2021 года со счетов россиян было похищено более трех миллиардов рублей, причем банки возвращают своим клиентам похищенные средства редко, потому что мошенники быстро выводят полученные деньги. Об этом рассказала глава ЦБ Эльвира Набиуллина.

«Банк даже ничего не может сделать, если они выведены. И клиент, только когда понимает, что он сделал, через некоторое время обращается в банк, а деньги уже давно не в этом банке», - уточнила она.

Напомним, как писал сайт kp.ru, мошенники продолжают придумывать все новые схемы, с помощью которых они обманывают доверчивых граждан и воруют деньги россиян. Чаще всего преступники подстерегают потенциальных жертв в виртуальном пространстве: находят в социальных сетях, пишут по электронной почте или звонят по мобильному телефону. «КП» рассказывает, как защититься от тех, кто хочет получить доступ к нашим персональным данным и банковским счетам.