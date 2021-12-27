Хоккеисты молодежной сборной России проиграли Швеции в стартовом матче МЧМ – 2022

Хоккеисты молодежной сборной России проиграли команде Швеции со счетом 6:3 Фото: GLOBAL LOOK PRESS

В ночь на понедельник, 27 декабря, на арене «Вестернер Парк Центриум» в канадском Ред-Дире прошел стартовый матч группового этапа молодежного чемпионата мира (МЧМ) по хоккею — 2022 между сборными России и Швеции, встреча завершилась победой шведской команды со счетом 6:3.

Среди юных хоккеистов российской сборной шайбы в ворота соперников забросили Федор Свечков на 37-1 минуте и Матвей Мичков, который забил два гола на 45-й и 46-й минутах. В составе команды Швеции отметились Оскар Олауссон, открывший счет на шестой минуте, Симон Эдвинссон (28), Эмиль Андре (35), Александер Хольц (44), Теодор Нидербах (51) и Даниэль Юнгман (60). Сайт «КП» – спорт» вел прямую онлайн-трансляцию матча.

В ночь на 28 декабря российская «молодежка» проведет встречу со сборной Швейцарии. Начало игры запланировано на 00:30 по московскому времени.

Ранее сайт kp.ru писал, что в контрольном матче перед молодежным чемпионатом мира — 2022 российские хоккеисты проиграли сборной Канады со счетом 6:4.