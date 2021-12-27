Рекордные снегопады в Японии привели к перебоям с транспортом

Рекордные снегопады на западе Японии нарушили движение транспорта Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Небывалые снегопады на западе Японии нарушили движение транспорта, перебои начались в понедельник, 27 декабря. В некоторых районах префектур Хёго и Сига, расположенных на юго-западе главного японского острова Хонсю, всего за сутки выпало более 70 сантиметров снега, что стало абсолютным рекордом за все время наблюдений, передает телеканал NHK.

С утра в понедельник в нескольких аэропортах Японии из-за непогоды пришлось отменить около четырех десятков внутренних пассажирских рейсов. Сообщается также, что в префектуре Сига в снежную ловушку попала электричка, в результате около 190 пассажиров были вынуждены провести ночь в вагонах.

Кроме того, на автомобильных дорогах Страны восходящего солнца наблюдаются многочисленные пробки, причиной которых тоже стал сильный снегопад.

Напомним, как писал сайт kp.ru, в субботу, 25 декабря, из-за снегопада московские аэропорты отменили 74 рейса. К слову, синоптики обещают «идеальную» новогоднюю ночь в Москве – ни оттепелей с мокрым снегом, ни трескучих сибирских морозов, а перед 31 декабря ожидается небольшой снегопад, который только «освежит белизну снежного покрова и добавит новогоднего настроения пейзажу».