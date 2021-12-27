Вице-премьер Чернышенко: Электронные паспорта начнут выдавать в Москве, Подмосковье и Татарстане

Электронный паспорт запустят сначала в трех регионах России. Фото: МВД России

С января 2023 года электронные паспорта начнут выдавать в Москве, Подмосковье и Татарстане, об этом сообщил журналистам вице-премьер Дмитрий Чернышенко, уточнив, что системный проект цифрового документа уже готов, проведены технические испытания базовых электронных компонентов — микросхемы и бланка.

«На карту, содержащую несколько степеней защиты от подделок, будут нанесены персональные данные человека, его фотография. К концу следующего года будут завершены все подготовительные мероприятия», - сказал Чернышенко в интервью РИА Новости.

Он отметил, что именно эти три региона были выбраны потому, что в них есть «высокая технологическая готовность к использованию таких документов», а предъявлять электронный паспорт можно будет в любой точке России.

Напомним, как писал сайт kp.ru, накануне начальник Главного управления по вопросам миграции МВД Валентина Казакова сообщила, что с января 2023 года предполагается внедрить цифровые паспорта в трех пилотных регионах России. По ее словам, на первом этапе электронные паспорта получат не менее 100 тысяч россиян.

Ранее сообщалось, что документ будет иметь такой же статус, как и привычный бумажный паспорт. Он будет представлять собой пластиковую карту, содержащую персональные и биометрические данные владельца. По желанию владельца на микросхеме паспорта будет его электронная подпись. В процессе выдачи такого документа потребуется цифровое фотографирование человека и сканирование отпечатков пальцев.