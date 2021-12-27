Вице-премьер Хуснуллин предложил снизить допустимый уровень алкоголя в крови у водителей

Марат Хуснуллин Фото: Иван МАКЕЕВ

Вице-премьер Марат Хуснуллин предложил снизить максимально допустимый уровень алкоголя в крови. Соответствующее заявление заместитель председателя правительства сделал в интервью газете "Ведомости".

"Я считаю, что необходимо снизить количество допустимых долей промилле алкоголя в крови за рулем. Ведь существует прямая зависимость смертности и аварий от количества промилле алкоголя в крови, - подчеркнул Хуснуллин. - Процент аварийности у тех, кто выпил бокал пива или около того, минимален. Те, кто сел за руль с одним промилле алкоголя в крови, – уже потенциальные смертники. Поэтому эти вещи надо регулировать".

Напомним, в 2007 году с оглядкой на европейский опыт была введена так называемая норма "0,3 промилле" (водитель считался трезвым, если уровень алкоголя не превышал 0,3 г, а в выдыхаемом воздухе — 0,15 мг). Норма создавалась для учета погрешности приборов или эндогенного алкоголя, который вырабатывается в процессе жизнедеятельности в организме естественным образом.

В 2010 году норма была отменена, что вызвало недовольство автомобилистов, поскольку прибор мог среагировать на квас, кефир и даже конфетку с ликером.

С 2013 года состоянием опьянения считалось содержание в крови 0,35 и более промилле алкоголя. Или 0,16 мг на литр выдыхаемого воздуха.

Как ранее писал сайт kp.ru, в 2018 году президент России Владимир Путин подписал закон, который вводит административную ответственность в отношении водителя, если в его крови обнаруживают 0,3 грамма и больше абсолютного этилового спирта на 1 литр крови.