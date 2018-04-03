2018-04-03T16:44:01+03:00
Общество

Путин утвердил новые нормы содержания алкоголя в крови у водителей

Административная ответственность вводится при обнаружении более 0,3 г спирта на 1 л крови
Алексей КАРЕЛИН
Поделиться:
Комментарии: comments2
Закон не отменяет норму содержания алкоголя в крови, при которой запрещено садиться за руль.Закон не отменяет норму содержания алкоголя в крови, при которой запрещено садиться за руль.Фото: Алексей БУЛАТОВ
Изменить размер текста:

Президент России Владимир Путин подписал закон, который вводит административную ответственность в отношении водителя, если в его крови обнаруживают 0,3 грамма и больше абсолютного этилового спирта на 1 литр крови. Соответствующий документ опубликован на официальном интернет-портале правовой информации.

Закон не отменяет максимальную норму по допуску за руль. Управлять автомобилем по-прежнему запрещено при содержании 0,16 миллиграмма спирта на один литр выдыхаемого воздуха.

Совет федерации принял закон 28 марта, Госдума – 23 марта.

Напомним, управление машиной в нетрезвом виде грозит штрафом в размере 30 тысяч рублей и лишением водительских прав на срок до двух лет. Если водитель является судьей, то сотрудник ГИБДД может только написать рапорт и направить его руководству нарушителя. Самостоятельно отстранить судью от вождения или направить его на медосвидетельствование инспектор не может, пишет сайт kp.ru.

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:
 
Новости 24
Путин и Эрдоган договорились о начале строительства АЭС «Аккую» в Турции
Строительство АЭС «Аккую»: Путин и Эрдоган дали старт проекту
Новая серия "Простоквашино" набрала более 2,5 миллиона просмотров за несколько часов
Ученые нашли на Марсе нефтяные залежи
Савченко осталась без защиты: адвокат народного депутата взял самоотвод
Лукашенко о коррупции: лучше быть нищим на свободе, чем богатым в тюрьме
«Евровидение-2018»: определился порядковый номер выступления Самойловой
Путин подписал закон, разрешающий платить за ЖКУ без посредников
В Совете Федерации о латвийском "Законе об образовании": Рига совершает большую ошибку
Генсек ОБСЕ призвал Запад к диалогу с Россией
Запрет рекламы на квитанциях в ЖКХ подписан Владимиром Путиным
Новак: Россия рассчитывает, что Европа примет решение по «Северному потоку-2» в интересах своих потребителей
Шойгу: отношения РФ и Китая являются важным фактором обеспечения мира