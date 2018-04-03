Путин утвердил новые нормы содержания алкоголя в крови у водителей

СЕГОДНЯ 16:43 2018-04-03T16:44:01+03:00

Закон не отменяет норму содержания алкоголя в крови, при которой запрещено садиться за руль. Фото: Алексей БУЛАТОВ

Административная ответственность вводится при обнаружении более 0,3 г спирта на 1 л крови

Изменить размер текста: A A

Президент России Владимир Путин подписал закон, который вводит административную ответственность в отношении водителя, если в его крови обнаруживают 0,3 грамма и больше абсолютного этилового спирта на 1 литр крови. Соответствующий документ опубликован на официальном интернет-портале правовой информации.

Закон не отменяет максимальную норму по допуску за руль. Управлять автомобилем по-прежнему запрещено при содержании 0,16 миллиграмма спирта на один литр выдыхаемого воздуха.

Совет федерации принял закон 28 марта, Госдума – 23 марта.

Напомним, управление машиной в нетрезвом виде грозит штрафом в размере 30 тысяч рублей и лишением водительских прав на срок до двух лет. Если водитель является судьей, то сотрудник ГИБДД может только написать рапорт и направить его руководству нарушителя. Самостоятельно отстранить судью от вождения или направить его на медосвидетельствование инспектор не может, пишет сайт kp.ru.