Вице-мэр Москвы Ракова заявила, что коронавирус все больше приспосабливается к детям

Штамм коронавируса "омикрон" чаще поражает именно детей Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Вице-мэр Москвы Анастасия Ракова рассказала о том, как изменился коронавирус за два года с момента начала пандемии. По ее словам, COVID-19 все чаще начинают болеть дети, хотя раньше они считались одной из самых защищенных от заболевания групп населения.

Как отметила в интервью с РИА Новости Ракова, новый штамм коронавируса "омикрон" поражает в первую очередь именно детей.

"Коронавирус все больше приспосабливается к детям. Если при уханьском штамме дети практические не болели, а были в основном переносчиками вируса, то уже при "дельта"-штамме дети начали болеть. Все чаще у них проявляется пневмония. А сводки из ЮАР показывают, что "омикроном" в первую очередь болеют дети", - рассказала вице-мэр Москвы.

Как ранее писал сайт kp.ru, группа ученых из Национальных институтов здравоохранения (NIH) США провела исследования и определила, как долго коронавирус может сохраняться в организме человека. Оказалось, что SARS-CoV-2 может проникнуть в большинство органов тела человека, включая сердце и мозг, и сохраняться там более полугода.