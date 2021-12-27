Вице-мэр Москвы Ракова заявила, что число привитых "Спутником V" в мире достигло сотен миллионов человек

Вице-мэр Москвы заявила, что "Спутником V" в мире привиты сотни миллионов человек Фото: Андрей АБРАМОВ

Вице-мэр Москвы Анастасия Ракова заявила, что российской вакциной "Спутник V" было привито около сотни миллионов человек по всему миру. В связи с этим политик призвала не бояться вакцинации, так как препарат уже успел доказать свою эффективность и безопасность.

"Еще год назад я как-то могла понять сомнения людей: новая вакцина, которая только вошла в гражданский оборот, а количество привитых измеряется сотнями. Сейчас мне сложно понять людей. Мы видим, что вирус мутирует, одна волна сменяет другую волну. При этом вакцина прошла все необходимые клинические испытания по самым высоким международным стандартам, количество привитых "Спутником V" измеряется десятками-сотнями миллионов и его безопасность, эффективность всем известна", - рассказала Ракова в интервью РИА Новости.

По мнению Раковой, власти сейчас делают максимум, чтобы призвать людей вакцинироваться. Что нужно сделать еще политик ответить затруднилась.

Как ранее писал сайт kp.ru, вице-мэр Москвы Анастасия Ракова рассказала о том, как изменился коронавирус за два года с момента начала пандемии. По ее словам, COVID-19 все чаще начинают болеть дети, хотя раньше они считались одной из самых защищенных от заболевания групп населения.