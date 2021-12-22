В Пентагоне прокомментировали слова Шойгу о том, что США готовят провокацию в Донбассе

Официальный представитель Пентагона Джон Кирби Фото: GLOBAL LOOK PRESS

В Минобороны США прокомментировали слова министра обороны России Сергея Шойгу о том, что американские частные военные компании (ЧВК) готовят на востоке Украины провокации с применением химических веществ, назвав их «несоответствующими действительности».

«Эти заявления министра Шойгу совершенно не соответствуют действительности», - сказал журналистам начальник пресс-службы Пентагона Джон Кирби.

Официальный представитель американского военного ведомства добавил, что министр обороны США Ллойд Остин не обсуждал с российским коллегой ситуацию вокруг Украины.

Напомним, как писал сайт kp.ru, на расширенном заседании коллегии Минобороны России во вторник, 21 декабря, Сергей Шойгу рассказал, что американцы хотят устроить в Донбассе провокацию в стиле «Белых касок», с этой целью в два города Донецкой области доставлены резервуары с неустановленными химическими компонентами. По данным российской разведки, сейчас на украинской территории находятся около 120 сотрудников американских ЧВК.

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