Директор Европейского бюро ВОЗ заявил о скором признании вакцины "Спутник V"

Длительный процесс одобрения российской вакцины не является мотивированным политически Фото: Иван МАКЕЕВ

Глава Европейского регионального бюро Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) Ханс Клюге выразил надежду на скорое одобрение российской вакцины "Спутник V". По его словам, этот процесс уже почти завершен.

Как рассказал Клюге в интервью ТАСС, российский фонд прямых инвестиций (РФПИ) подписал все юридические соглашения, необходимые для внесения в список препаратов, рекомендованных для использования в чрезвычайных ситуациях (Emergency Use Listing, EUL), в октябре 2021 года. В конце ноября стороны обсудили необходимость дополнительных данных о качестве, безопасности и эффективности вакцины. Когда Россия предоставит их в виде подробной дорожной карты, ВОЗ ускорит оценку "Спутника V".

"Подача данных ожидается к концу декабря 2021 года, и я надеюсь, что вскоре после этого процесс будет завершен", - сообщил Клюге.

Он добавил, что длительный процесс одобрения российской вакцины не является мотивированным политически. ВОЗ, подчеркнул Клюге, основывается только на научных доказательствах.

Как ранее писал сайт kp.ru, вице-мэр Москвы Анастасия Ракова заявила, что российской вакциной "Спутник V" было привито около сотни миллионов человек по всему миру. В связи с этим политик призвала не бояться вакцинации, так как препарат уже успел доказать свою эффективность и безопасность.