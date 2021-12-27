Креативные компетенции инженеров в МГТУ им. Н.Э. Баумана

Фото предоставлено пресс-службой МГТУ им. Н.Э.Баумана

Для государства актуальность развития сферы креативных индустрий заключается в возможности увеличения ВВП за счет создания новой российской продукции с высокой добавленной стоимостью. Креативный потенциал становится важнейшим ресурсом современного производства. Доля креативных индустрий в ВВП: США и Китая — 4,2 %, Великобритании — 5,5 %, Австралии — 5,7 %. В России этот показатель составляет всего 2,2 % ВВП.

«Интерес к сфере креативных индустрий вызван запросом молодого поколения на всестороннее развитие личности, вариативность будущей профессии и быструю самореализацию», - комментирует руководитель стратегического проекта «Bauman Creative» Марина Добринец.

Создание пространств, стимулирующих появление креативных компетенций, новых образовательных программ в области креативных индустрий и развитие предпринимательских навыков у студентов позволит воспитать поколение инженеров-исследователей, способных мыслить шире, умеющих находить уникальные решения на стыке разных направлений, открытых к экспериментам и нацеленных на монетизацию результата своего интеллектуального труда.

В МГТУ им. Н.Э. Баумана сформирован задел для реализации проекта: частично создана опорная образовательная и научная инфраструктура - кафедра промышленного дизайна, в рамках молодежной политики созданы студенческие СМИ, школа фото- и видеографики, студия дизайна автомобилей «Родстер Крым» и многие другие.

«Цель стратегического проекта «Bauman Creative» направлена на создание креативного кластера в МГТУ им. Н.Э. Баумана как точки сопряжения науки, инноваций и искусства для глубинной трансформации подготовки инженеров и формирования уникального класса специалистов, создающих новое качество жизни», - комментирует и.о. ректора МГТУ им. Н.Э. Баумана Михаил Гордин.