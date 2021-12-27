ЦБ не планирует вводить контроль за переводы денег физлиц

Банк России не планирует вводить новую отчетность для кредитных организаций для контроля за операциями физических лиц Фото: Михаил ФРОЛОВ

В Центробанке сообщили, что в планах регулятора нет введения контроля за переводами денег физлиц. ЦБ будет собирать обезличенные данные при риске использования платформ банков для нелегальных операций онлайн-казино и букмекеров.

Как сообщили в пресс-службе регулятора, никакой новой отчетности для контроля за операциями "физиков" вводится не будет. Ранее ряд СМИ писали, что такой шаг регулятор, возможно, предпримет с 2022 года.

"Они касаются противодействия платежам, которые проводятся нелегальным бизнесом в адрес нелегальных онлайн-казино и финпирамид. Мы планируем собирать обезличенные данные от тех банков, которые оказывают услуги по p2p платежам исключительно при наличии риска использования их платформ для нелегальных операций онлайн-казино и букмекеров", - пояснили в Центробанке.

Как ранее писал сайт kp.ru, Центробанк России предлагает начислять малоимущем гражданам проценты на остаток по банковской карте «Мир», которые должны быть на уровне чуть менее установленной ключевой ставки, а также сделать бесплатными переводы и снятие наличных на сумму до 15 тысяч рублей в месяц.