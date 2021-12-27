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Политика27 декабря 2021 9:09

ЦБ не планирует вводить контроль за переводы денег физлиц

Об этом сообщили в пресс-службе регулятора
Наталья СМИРНОВА
Комментарии (10)Комментарии (10)(10)
Банк России не планирует вводить новую отчетность для кредитных организаций для контроля за операциями физических лиц

Банк России не планирует вводить новую отчетность для кредитных организаций для контроля за операциями физических лиц

Фото: Михаил ФРОЛОВ

В Центробанке сообщили, что в планах регулятора нет введения контроля за переводами денег физлиц. ЦБ будет собирать обезличенные данные при риске использования платформ банков для нелегальных операций онлайн-казино и букмекеров.

Как сообщили в пресс-службе регулятора, никакой новой отчетности для контроля за операциями "физиков" вводится не будет. Ранее ряд СМИ писали, что такой шаг регулятор, возможно, предпримет с 2022 года.

"Они касаются противодействия платежам, которые проводятся нелегальным бизнесом в адрес нелегальных онлайн-казино и финпирамид. Мы планируем собирать обезличенные данные от тех банков, которые оказывают услуги по p2p платежам исключительно при наличии риска использования их платформ для нелегальных операций онлайн-казино и букмекеров", - пояснили в Центробанке.

Как ранее писал сайт kp.ru, Центробанк России предлагает начислять малоимущем гражданам проценты на остаток по банковской карте «Мир», которые должны быть на уровне чуть менее установленной ключевой ставки, а также сделать бесплатными переводы и снятие наличных на сумму до 15 тысяч рублей в месяц.