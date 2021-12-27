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Политика27 декабря 2021 9:18

Лавров: переговоры по гарантиям безопасности с США пройдут после новогодних праздников

Россия не выдвигает ультиматумов о длительности переговорного процесса, но он не должен длиться бесконечно
Роман КИЛЬМЯШКИН
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Сергей Лавров

Сергей Лавров

Фото: REUTERS

Переговоры России и США должны состояться после новогодних праздников, заявил министр иностранных дел России Сергей Лавров в интервью телеведущему Владимиру Соловьеву. Трансляцию интервью ведет министерство иностранных дел РФ на своем аккаунте в социальной сети "ВКонтакте".

"США - наш главный переговорщик, и с ними будем проводить основной раунд переговоров после новогодних праздников", - уточнил Лавров, уточнив, что этим займется межведомственная делегация с участием МИД и НАТО.

После этого Североатлантический альянс предлагает провести заседание Совета Россия - НАТО.

По его словам, Россия не выдвигает ультиматумов о длительности переговоров по безопасности, но они не могут быть бесконечными.

Как ранее писал сайт kp.ru, президент России Владимир Путин в ходе большой пресс-конференции 23 декабря 2021 года заявил, что НАТО длительное время не реагировал на озабоченность России в связи с расширением Североатлантического альянса, и именно поэтому стране необходимы гарантии безопасности.