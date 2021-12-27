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Политика27 декабря 2021 9:24

Лавров назвал НАТО геополитическим проектом по освоению бесхозной земли

Глава МИД РФ уверен, что если бы НАТО был оборонительным альянсом, то не стал бы расширяться на Восток
Роман КИЛЬМЯШКИН
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Сергей Лавров

Сергей Лавров

Фото: REUTERS

Министр иностранных дел России Сергей Лавров назвал Североатлантический альянс "геополитическим проектом по осваиванию земли". Соответствующее заявление дипломат сделал в интервью журналисту Владимиру Соловьеву. Трансляцию ведет министерство иностранных дел РФ на своем аккаунте в социальной сети "ВКонтакте".

"НАТО – геополитический проект по освоению бесхозной земли, оставшейся после развала организации Варшавского договора", - заявил Лавров.

Он подчеркнул, что если бы НАТО был оборонительным альянсом, то не стал бы расширяться в восточном направлении.

"Сейчас замахнулись, как сказал Владимир Путин, на "порог нашего дома", - констатировал глава министерства иностранных дел России.

В связи с этим Сергей Лавров вспомнил отрывок из воспоминаний британского дипломата, в котором тот признается, что "искренне обещали" не расширять НАТО, но "имели в виду совсем другое".

"Их тянул вперед "исторический шанс" построить новую Европу, где не будет конфронтаций, - уточнил глава внешнеполитического ведомства России. - А Збигнев Бзежинский прямо говорил - мы их обманули".

Как ранее писал сайт kp.ru, замглавы МИД России Александр Грушко прокомментировал вариант развития событий, при котором НАТО откажется от проектов договоров по гарантиям в сферах безопасности. По его словам, Россия предупредила НАТО, что перейдет в режим создания контругроз, если альянс откажется от выдвинутых предложений. Дипломат назвал это моментом истины в отношениях РФ и НАТО.