Лавров отверг возможность вступления России в НАТО

Глава МИД РФ Сергей Лавров Фото: Алексей БУЛАТОВ

Глава российского МИД Сергей Лавров прокомментировал возможность вступления России в НАТО. Дипломат заявил, что не видит для этого никаких предпосылок.

" Я не вижу такую ситуацию (про вступление РФ в НАТО - прим.ред.). Весь процесс вертится не вокруг НАТО или ЕС. Он вертится вокруг того, что Запад не хочет иметь соперников на международной арене", - сказал Лавров в ходе "Прямого эфира" с Владимиром Соловьевым.

Как отметил Лавров, этим объясняется отношение Запада к Китаю, ограничительные меры и выпады против КНР.

"Отсюда такие реакции в адрес Китая, который переиграл Запад на его же поле. Если бы Запад пошел на честную конкуренцию, это был бы выход из конфронтации с Китаем. Но это был бы не Запад", - сообщил Лавров.

Как ранее писал сайт kp.ru, глава МИД РФ Сергей Лавров заявил, что Западу нельзя верить на слово.