Глава МИД РФ Лавров заявил, что Западу нельзя верить на слово

Лавров сказал, что Западу нельзя верить на слово. Фото: REUTERS

Глава МИД РФ Сергей Лавров заявил, что Западу нельзя верить на слово. Об этом он сказал в понедельник 27 декабря в интервью Владимиру Соловьеву.

«Западу нельзя верить на слово», - сказал Лавров.

Лавров напомнил, что со стороны российских политиков в период распада СССР было ошибкой беспрецедентно доверять Западу.

«Все то, что было в наших отношениях с Западом в период исчезновения СССР и выстраивания новых отношений, об этом президент не раз говорил, конечно, это был совершенно беспрецедентный уровень доверия, уровень желания дружить, стать чуть ли не союзниками, как Владимир Владимирович вспоминает периодически. Но все это, мы прекрасно понимаем, было ошибкой. Верить на слово этим людям нельзя», - сказал глава российского МИД.

Сергей Лавров добавил, что заявление генерального секретаря НАТО Столтенберга о том, что обещания не расширяться на Восток альянс не давал, не соответствует действительности.

Также Лавров назвал НАТО «геополитическим проектом по освоению бесхозной земли, оставшейся после развала организации Варшавского договора».