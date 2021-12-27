Песков заявил о необходимости повышать коллективный иммунитет к коронавирусу

Дмитрий Песков Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков уверен, что коллективный иммунитет от коронавируса в России должен быть выше, чем сейчас. Об этом он заявил журналистам в понедельник, 27 декабря.

По его словам, в виду малоизученности "омикрона" каких-либо исчерпывающих решений по ситуации с распространением мутировавшего штамма пока нет и быть не может.

"С учетом появления и стремительного распространения нового штамма, наши вирусологи и медики, они, конечно же, работают и пытаются понять грядущие последствия распространения этого штамма", - уточнил Песков.

Как ранее писал сайт kp.ru, на большой пресс-конференции в четверг, 23 декабря, президент России Владимир Путин сообщил, что коллективный иммунитет к коронавирусной инфекции в стране достиг 59,4%.

Глава государства назвал эти показатели недостаточными, указав на необходимость достигнуть 80%. Он привел в пример другие страны, где заявляют об уровне иммунитета в 90-95%.