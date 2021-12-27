Россия
ФотоВидеоКоронавирусПолитикаОбществоЭкономикаВ миреСпортЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаКолумнистыПроисшествияПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Россия
ФотоВидеоКоронавирусПолитикаОбществоЭкономикаВ миреСпортЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаКолумнистыПроисшествияПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Премия Рунета-2020
Россия
Москва
-9°
Радио
РекламаПодписка
Boom metrics
Сегодня:
Еще
Здоровье27 декабря 2021 9:49

Песков заявил о необходимости повышать коллективный иммунитет к коронавирусу

Песков: исчерпывающих решений по ситуации с "омикроном" пока нет
Роман КИЛЬМЯШКИН
Комментарии (4)Комментарии (4)(4)
Дмитрий Песков

Дмитрий Песков

Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков уверен, что коллективный иммунитет от коронавируса в России должен быть выше, чем сейчас. Об этом он заявил журналистам в понедельник, 27 декабря.

По его словам, в виду малоизученности "омикрона" каких-либо исчерпывающих решений по ситуации с распространением мутировавшего штамма пока нет и быть не может.

"С учетом появления и стремительного распространения нового штамма, наши вирусологи и медики, они, конечно же, работают и пытаются понять грядущие последствия распространения этого штамма", - уточнил Песков.

Как ранее писал сайт kp.ru, на большой пресс-конференции в четверг, 23 декабря, президент России Владимир Путин сообщил, что коллективный иммунитет к коронавирусной инфекции в стране достиг 59,4%.

Глава государства назвал эти показатели недостаточными, указав на необходимость достигнуть 80%. Он привел в пример другие страны, где заявляют об уровне иммунитета в 90-95%.