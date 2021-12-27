Матвиенко заявила о необходимости вакцинировать всех россиян

Спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко. Фото: Сергей Бобылев/ТАСС

Спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко выступила с призывом к вакцинации всех россиян, у которых нет противопоказаний к прививке. Соответствующее заявления председатель верхней палаты парламента сделала на пресс-конференции в понедельник, 27 декабря.

"Мы должны добиться коллективного иммунитета и стопроцентной вакцинации наших граждан", - подчеркнула Матвиенко, призвав граждан страны последовать примеру тех, кто уже сделал прививку.

Также спикер Совфеда попросила россиян провести выходные дома и на свежем воздухе, не собираясь большими компаниями, так как в больших скоплениях людей повышается риск заразиться опасной инфекцией.

Как ранее писал сайт kp.ru, пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков выразил уверенность, что коллективный иммунитет от коронавируса в России должен быть выше, чем сейчас.