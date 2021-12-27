Лавров допустил, что Запад хочет спровоцировать "маленькую войну" на Украине

Сергей Лавров Фото: REUTERS

Министр иностранных дел России Сергей Лавров не исключает, что Запад пытается спровоцировать на Украине "маленькую войну", после чего обвинить в ней Россию.

Соответствующее заявление глава министерства иностранных дел (МИД) РФ сделал в интервью журналисту Владимиру Соловьеву, трансляцию которого ведет МИД России в социальной сети "ВКонтакте".

В целом, позицию НАТО и Запада по ситуации на Украине руководитель внешнеполитического ведомства РФ охарактеризовал как "хамство".

Как ранее писал сайт kp.ru, втягивание Украины в Североатлантический альянс может привести к появлению в республике ракетных комплексов, способных в кратчайшие сроки нанести удар по России, заявили в Министерстве иностранных дел РФ.

Как отметили в российском МИД, на Западе вопрос о членстве Украины в НАТО переводят в сферу интересов исключительно Киева и Брюсселя, в то время как у альянса есть обязательства в отношении "неделимости безопасности в Евроатлантике и на всем пространстве ОБСЕ". В ведомстве напомнили, что НАТО, согласно Хартии европейской безопасности, не может "укреплять свою безопасность за счет безопасности других государств".