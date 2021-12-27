Кадыров заявил о возможности присоединения Украины к России, если Зеленский "будет так вести себя"

Глава Чечни Рамзан Кадыров Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Глава Чечни Рамзан Кадыров в понедельник, 27 декабря, выступил на ежегодной пресс-конференции. Он выразил уверенность, что президент РФ Владимир Путин не позволит западным странам разместить военные базы на Украине, неподалеку от российской границы.

"Если будет существовать Киев, для Запада будет место, чтобы ставить там своим военные базы и диктовать свои условия нашему государству. Я уверен, наш президент этого не позволит. А мы, пехота, готовы выехать и выполнить приказ, абсолютно без проблем", - заявил Кадыров.

По мнению главы Чечни, украинское руководство сегодня ведет антироссийскую политику. Кадыров, по его словам, решил бы этот вопрос, если бы ему была поручена такая задача. Однако во всем нужно следовать государственным нормативно-правовым договоренностям, пишет ТАСС.

"Но мое убежденное мнение, что если господин [президент Украины Владимир] Зеленский и его команда будут так вести себя, то Украину давно должны присоединить к нашей стране", - добавил Кадыров.

Глава Чечни подчеркнул, что это его личное мнение.

Как ранее писал сайт kp.ru, министр иностранных дел России Сергей Лавров не исключает, что Запад пытается спровоцировать на Украине "маленькую войну", после чего обвинит в ней Россию.