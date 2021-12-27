Матвиенко поддерживает законопроект об ужесточении наказания за пытки

Валентина Матвиенко Фото: Артем КИЛЬКИН

Председатель верхней палаты российского парламента рассказала журналистам, что поддерживает ужесточение наказания за пытки. Соответствующее заявление Матвиенко сделала в понедельник, 27 декабря, на итоговой пресс-конференции.

"Очень нужный и важный закон, - подчеркнула Матвиенко. - Я считаю, что это самое тяжелое преступление, которое должно получить в законе адекватную реакцию и адекватную ответственность".

Спикер Совета Федерации уточнила, что считает законопроект о противодействии пыткам одним из важнейших, хоть он и вызывает серьезную дискуссию.

Как ранее писал сайт kp.ru, главы комитетов Государственной думы и Совета Федерации по законодательству Павел Крашенинников и Андрей Клишас 20 декабря внесли на рассмотрение палаты законопроект о расширении понятия "пытки" и усилении наказания за их применение.

В документе предлагают увеличить срок за пытки осужденных лишением свободы до 12 лет. Речь идет о представителях власти, прежде всего о сотрудниках силовых ведомств и Федеральной службы исполнения наказаний (ФСИН). Кроме того, данный вид преступления переводится в категорию особо тяжких.