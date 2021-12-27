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В мире27 декабря 2021 12:53

Польский сенатор Либицкий опасается «влияния Москвы», если Польша выйдет из ЕС

В Польше назвали трагедией возможность исключения из ЕС
Мария ПАВЛОВА
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Польский сенатор Либицкий боится, что в случае выхода из ЕС страна попадет под влияние Москвы.

Польский сенатор Либицкий боится, что в случае выхода из ЕС страна попадет под влияние Москвы.

Фото: REUTERS

Польский сенатор Ян Филипп Либицкий, представляющий Польскую крестьянскую партию, назвал трагедией возможность выхода страны из ЕС или исключения ее из Евросоюза. Об этом он сказал в интервью изданию Do Rzeczy. Либицкий подчеркнул, что геополитическое положение Польши не позволяет ей быть нейтральной и в случае выхода страны из ЕС она попадет под сильное влияние Москвы.

«Мы находимся в таком месте в Европе, что, на мой взгляд, говорить о каком-то нейтралитете — это просто сказки. Либо мы можем находиться в ЕС и НАТО, либо в российской сфере влияния», — заявил Либицкий.

По мнению Яна Филиппа Либицкого, власти Польши должны сделать все возможное, чтобы остаться в ЕС.

Как ранее сообщалось на kp.ru, Еврокомиссия пригрозила Польше ограничением финансирования из-за отказа признать верховенство закона ЕС. На фоне спора по решению Варшавы о верховенстве национальной конституции над европейским правом Еврокомиссия запустила юридическую процедуру против Польши, страну могут исключить из ЕС.