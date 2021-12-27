"Газпром" заявил, что запасы газа в хранилищах на Украине опустились до исторического минимума

Украина с 24 декабря вошла в зону исторического минимума по запасам газа в ПХГ Фото: REUTERS

Российская компания "Газпром" сообщила об исторически низком уровне запасов газа в подземных хранилищах на Украине. Сообщается, что сейчас их на 1 миллиард кубометров меньше, чем на начало закачки

Как говорится в сообщении "Газпрома" в официальном Telegram-канале, Украина с 24 декабря вошла в зону исторического минимума по запасам газа в ПХГ. Запасы страны составили 14,37 миллиарда кубометров.

"Это на 9,9 миллиарда кубометров ниже показателя прошлого года и уже на 1 миллиард кубометров меньше, чем на начало закачки в апреле этого года", – сообщает компания.

Как ранее писал сайт kp.ru, глава Чечни Рамзан Кадыров в понедельник, 27 декабря, выступил на ежегодной пресс-конференции. Он выразил уверенность, что президент РФ Владимир Путин не позволит западным странам разместить военные базы на Украине, неподалеку от российской границы.