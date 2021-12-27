Ракета «Ангара А5» стартовала с космодрома Плесецк Фото: REUTERS

Тяжелая ракета-носитель «Ангара А5» с разгонным блоком «Персей» впервые стартовала с космодрома Плесецк. Это третий испытательный пуск ракеты, рассказали журналистам в Министерстве обороны России.

Старт прошел в штатном режиме. Контроль проведения пуска и полета «Ангары-А5» осуществляли наземные средства Военно-космических сил России, отметили в ведомстве.\

Напомним, сайт kp.ru писал, что ракета-носитель тяжелого класса «Ангара-А5» должна заменить советские «Протоны».

«Ангара» – это семейство российских ракет-носителей от легкого до тяжелого классов. Новое семейство использует экологически чистые компоненты топлива. Первые два запуска «Ангары» прошли 23 декабря 2014 года и 14 декабря 2020 года с космодрома Плесецк. После первого пуска тяжелой «Ангары А5» было сделано больше 20 тысяч замечаний.