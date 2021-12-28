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Происшествия27 декабря 2021 23:29

Член экипажа, выживший при жесткой посадке вертолета Ми-2 в Удмуртии, находится в тяжелом состоянии

Ранее сообщалось, что на борту было два человека, один из них погиб
Саша ПЯТНИЦКАЯ
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Спасатели нашли место аварийной посадки вертолета Ми-2 в Удмуртии. Фото: ГУ МЧС России по Удмуртской Республике

Спасатели нашли место аварийной посадки вертолета Ми-2 в Удмуртии. Фото: ГУ МЧС России по Удмуртской Республике

Выживший при жесткой посадке вертолета Ми-2 в Увинском районе Удмуртии член экипажа находится в тяжелом состоянии. Ранее сообщалось, что на борту воздушного судна было два человека, один из них погиб.

«По данным Минздрава Удмуртии, выживший член экипажа вертолета находится в тяжелом состоянии, он будет эвакуирован в стационар, медицинская помощь ему оказывается на месте и будет оказываться во время медицинской эвакуации», - сообщили в пресс-службе республиканского правительства.

Напомним, как писал сайт kp.ru, в 14.15 (мск) 27 декабря пилот вертолета Ми-2, который совершал облет магистральных нефтепроводов, сообщил о жесткой посадке. К месту аварии тут же выехали спасатели МЧС и бригады врачей «Скорой помощи». Обнаружить разбившийся вертолет удалось только ночью.

Следователи Центрального межрегионального следственного управления на транспорте СК России начали доследственную проверку.