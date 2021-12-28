В Раде заявили о страхе Зеленского перед Кадыровым

Владимир Зеленский Фото: REUTERS

Депутат Верховной рады Алексей Гончаренко уверен, что президент Украины Владимир Зеленский не стал отвечать на предложение главы Чечни Рамзана Кадырова присоединить Украину к России из-за страха.

Ранее Кадыров заявил о необходимости присоединения, если украинский лидер не прекратит антироссийскую политику. Он выразил уверенность, что президент РФ Владимир Путин не позволит западным странам разместить военные базы на Украине, неподалеку от российской границы. Глава Чечни подчеркнул, что это его личное мнение.

Гончаренко отметил, что Зеленский разрешил обсуждать внешнюю политику Украины только самому себе, премьер-министру и главе министерства иностранных дел.

- У них как-то вот не до того, чтобы ответить Кадырову. Может это у Зеленского там по-прежнему еще есть тот страх, он же там когда-то еще и извинялся (перед Кадыровым), — предположил парламентарий на своем YouTube-канале.