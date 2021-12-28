Молодежная сборная России обыграла Швейцарию на МЧМ по хоккею

Россия обыграла Швейцарию на МЧМ Фото: IIHF

Молодежная сборная России обыграла швейцарцев со счетом 4:2 на молодежном Чемпионате мира по хоккею. Об этом сообщил «КП-Спорт».

У россиян отличились Данила Юров, Дмитрий Злодеев, Павел Тютнев и Матвей Мичков. У Швейцарии шайбы забили Аттилио Биаска и Фабиан Рицман.

Отметим, что 17-летний россиянин Мичков повторил результат Александра Овечкина, отличившись три раза в первых двух матчах МЧМ.

30 декабря россияне будут играть против сборной Словакии. Игра начнется в 00:30 по московскому времени.

Напомним, в ночь на понедельник, 27 декабря, на арене «Вестернер Парк Центриум» в канадском Ред-Дире прошел стартовый матч группового этапа молодежного чемпионата мира (МЧМ) по хоккею — 2022 между сборными России и Швеции, встреча завершилась победой шведской команды со счетом 6:3. Среди юных хоккеистов российской сборной шайбы в ворота соперников забросили Федор Свечков на 37-1 минуте и Матвей Мичков, который забил два гола на 45-й и 46-й минутах. В составе команды Швеции отметились Оскар Олауссон, открывший счет на шестой минуте, Симон Эдвинссон (28), Эмиль Андре (35), Александер Хольц (44), Теодор Нидербах (51) и Даниэль Юнгман (60).