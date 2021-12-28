В Германии заявили о риске перебоев с электричеством из-за приостановки «Северного потока — 2»

В ФРГ заявили о риске перебоев с электричеством из-за приостановки «Северного потока — 2» Фото: REUTERS

Обозреватель Юрген Флаугер в статье для Handelsblatt предположил, что Германию ждут перебои с электричеством из-за приостановки «Северного потока — 2».

По его мнению, стране нужно больше голубого топлива. В противном случае Германия не сможет без проблем отказаться от ядерной энергетики и производства электроэнергии на угле.

- Германия сможет избежать отключений электроэнергии только в том случае, если новые газовые электростанции будут построены в больших масштабах — они будут работать, даже когда не дует ветер или не светит солнце, — написал обозреватель.

Он также выразил мнение, что властям страны необходимо приложить все усилия, чтобы обстановка вокруг «Северного потока — 2» не обострилась.

Ранее издание Focus сообщило, что семь немецких энергокомпаний обанкротились из-за роста цен на газ в Европе. Поставщик электроэнергии Stromio стал седьмой компанией в этом списке. Это связано со стоимостью голубого топлива в Европе. При этом издание указывает, что потребители могут не беспокоиться, так как в случае закрытия компании их потребности должна удовлетворить компания с наибольшей клиенской базой в регионе.