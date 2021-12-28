В МИД заявили об отсутствии реальных перспектив отключения России от SWIFT

МИД заявил об отсутствии реальных перспектив отключения России от SWIFT Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Директор департамента экономического сотрудничества Министерства иностранных дел России Дмитрий Биричевский заявил об отсутствии реальных перспектив отключения РФ от международной межбанковской системы SWIFT.

Он отметил, что не понимает, каким образом власти Соединенных Штатов Америки смогут повлиять на международную компанию с штаб-квартирой в Бельгии. Однако, по словам Биричевского, у Вашингтона до сих пор имеются серьезные рычаги давления.

- Однако повторю - никаких реальных перспектив отключения России от SWIFT не просматривается, мы подчеркивали это неоднократно в течение года. Эта риторика периодически то затихает, то появляется с новой силой, — цитирует дипломата РИА Новости.

Напомним, в начале декабря Bloomberg со ссылкой на анонимные источники сообщил, что Соединенные Штаты и Евросоюз готовят план санкций против крупнейших российских банков и РФПИ на случай «нападения РФ на Украину». По информации журналистов, в числе рассматриваемых санкций запрет на покупку долговых обязательств на вторичном рынке, а также ограничения по конвертации рублей в доллары, евро, фунты стерлингов и другие валюты. Еще одним вариантом назывался закрытия доступа России к системе финансовых платежей SWIFT, но чиновники не склонны к нему, так как он «наносит ущерб рядовым гражданам».