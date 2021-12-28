Минздрав обновил рекомендации по лечению пациентов с коронавирусом

В России обновили рекомендации по лечению пациентов с коронавирусом Фото: Иван МАКЕЕВ

Министерство здравоохранения России обновило рекомендации по лечению пациентов с коронавирусной инфекцией.

Так, в новую версию вошла информация о новом штамме коронавируса «омикрон».

- Теперь в раздел «Этиология, патогенез и патоморфология» включена информации о новом варианте коронавируса – «омикроне», а также актуализирована информация в разделах «Эпидемиологическая характеристика» и «Клинические особенности», — говорится в сообщении пресс-службы ведомства.

Кроме того, новая версия дополнена данными о препарате «Мир-19» и вакцине для детей с 12 лет «Спутник М».

Ранее главный сотрудник НИЦ эпидемиологии и микробиологии имени Гамалеи Анатолий Альтштейн подтвердил, что штамм коронавируса «омикрон» может быть заразен за 2-3 дня до того момента, как болезнь проявилась у человека. Для сравнения, другие штаммы COVID-19 способны передаваться только за деть до того, как человек понимает, что заражен. Причина такой высокой скорости заражения у «омикрона» в том, что вирус очень хорошо размножается в верхних дыхательных путях, откуда легко перемещается к новой жертве.