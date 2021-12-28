Лукашенко прибыл в Санкт-Петербург на неформальную встречу лидеров СНГ

Александр Лукашенко Фото: REUTERS

Президент Белоруссии Александр Лукашенко прибыл в Санкт-Петербург на неформальную встречу глав стран-участниц Содружества Независимых Государств (СНГ).

29 декабря белорусский лидер проведет переговоры с президентом России Владимиром Путиным.

До этого в Петербург вылетели президент Киргизии Садыр Жапаров и президент Таджикистана Эмомали Рахмон. Также в мероприятии примут участие лидеры Азербайджана, Казахстана, Туркменистана, Узбекистана и премьер-министр Армении. Политики обсудят региональную и международную повестку.

Ранее президент Молдавии Майя Санду заявила, что не поедет в Санкт-Петербург на встречу лидеров стран Содружества Независимых Государств (СНГ), поскольку ей так и не прислали официальное приглашение на саммит. Она добавила, что «не получила официальное приглашение, а также не видела повестку». До этого экс-глава Молдавии Игорь Додон призвал президента Майю Санду принять участие в мероприятии. По его мнению, это отличная возможность неформально пообщаться с главами других государств и обсудить ряд вопросов.