Замглавы МИД Рябков допустил проведение переговоров России и США 10 января 2022

Замглавы МИД РФ Сергей Рябков Фото: Алексей БУЛАТОВ

Замглавы Министерства иностранных дела России Сергея Рябков назвал предварительную дату консультаций РФ и США по гарантиям безопасности. Как сообщил дипломат во вторник, мероприятие пройдет в начале 2022 года.

По словам Рябкова, консультации предварительно состоятся в Женеве 10 января 2022 года. По мнению замглавы МИД, стороны не смогут решить все вопросы за одну встречу, так что ожидаются новые, пишет ТАСС.

Также Россия встретится с представителями НАТО после общения с американской стороной. Это произойдет в Брюсселе. Отмечается, что Россия рассчитывает, что США и НАТО направят свою представительную военную делегацию на переговоры по гарантиям безопасности.

Как ранее писал сайт kp.ru, переговоры России и США должны состояться после новогодних праздников, заявил министр иностранных дел России Сергей Лавров. Он отметил, что Вашингтон - главный переговорщик Москвы, с этой стороной пройдет основной раунд переговоров в 2022 году. Подготовкой мероприятия займется, по словам Лаврова, межведомственная делегация с участием МИД и НАТО.