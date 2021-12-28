Россияне получили возможность оформить выплату по уходу за нетрудоспособным через Госуслуги

На Госуслугах появилась возможность оформить выплату по уходу за нетрудоспособным Фото: Алексей БУЛАТОВ

Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций России сообщило о запуске сервиса по оформлению выплат по уходу за нетрудоспособным на Госуслугах.

Для оформления выплаты необходимо проживать на территории России и иметь аккаунт на Госуслугах. При этом необязательно быть родственником нетрудоспособного, необходимо только согласие человека, за которым осуществляется уход.

- Мы совместно с Минтрудом России и Пенсионным фондом осуществляем планомерную работу по выводу всех услуг и сервисов, доступных в личном кабинете на сайте ПФР, на портал Госуслуг. По нашей оценке, ежегодно новым сервисом будут пользоваться более 1,5 млн граждан нашей страны, — сообщил глава ведомства Дмитрий Огуряев.

Ранее Министерство труда и социальной защиты России предложило ввести в стране новый порядок выявления людей, которые нуждаются в соцподдержке государства. Информацию о россиянах с низкими доходами или тех, кто оказался в тяжелой жизненной ситуации, будут получать по межведомственным каналам. Если подготовленный Минтрудом проект постановления правительства примут, то уже с 1 января 2023 года Пенсионный фонд России (ПФР) начнет активно выявлять нуждающихся в помощи граждан и предлагать им обратиться за пособиями.