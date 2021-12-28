Росстат: Зарплату на уровне МРОТ и ниже получают почти 690 тысяч россиян

Зарплату на уровне МРОТ и ниже получают 2,5% россиян Фото: Дмитрий АХМАДУЛЛИН

Зарплату на уровне минимального размера оплаты труда (МРОТ) или ниже получают почти 690 тысяч россиян, это около 2,5% работников крупных и средних предприятий. Меньше всего людей, зарабатывающих в месяц меньше 12792 рублей (именно столь ко составляет МРОТ в 2021 году), проживает в ресурсодобывающих регионах Севера и Дальнего Востока, а наибольшая доля населения с зарплатой ниже – в республиках Северного Кавказа.

Об этом газете «Известия» сообщили в Росстате. В пресс-службе ведомства пояснили, что основной причиной такой статистики служит неполная занятость, а вот нарушения законодательства при оплате труда возможны только в 0,2% случаев из этих 2,5%.

«1,4% составляют работники с неполной занятостью, 0,9% — те, кто получил на уровне МРОТ, и только 0,2% — иные случаи, в том числе и возможные нарушения законодательства», - уточнили в Росстате.

Напомним, как писал сайт kp.ru, в новом 2022 году МРОТ увеличится на 8,6% — до 13890 рублей в месяц. Кроме того, россиянам повысят пособие по безработице. Его максимальный размер будет составлять не 12130 рублей, как сейчас, а 12792 рубля.

В следующем году прожиточный минимум для работающих граждан должен составить 13793 рубля, а в целом по стране этот показатель составит 12654 рубля на человека, для детей он будет на уровне 12274 рубля, а для людей пенсионного возраста — 10882 рубля.