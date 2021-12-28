В России 28 декабря 2021 выявлено 21 922 новых случая COVID-19

За весь период пандемии по России умерло 306 090 человек Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Оперативный штаб по противодействию распространению коронавирусной инфекции опубликовал свежую статистику по заболеваемости на 28 декабря 2021 года. Эксперты отмечают, что за сутки в России было выявлено 21 922 случая подтвержденного COVID-19.

По данным Оперштаба, новые случаи заболевания выявлены в 85 регионах. Среди них 1496 случаев не имеют клинических проявлений.

Регионами с наименьшими темпами прироста заболеваемости за сутки стали республика Калмыкия, республика Тыва и Москва.

Отмечается, что за прошедшие сутки выписано по выздоровлении 43 961 человек. Умерло от коронавируса за весь период пандемии 306 090 человек. Под медицинским наблюдением остаются 1 млн 372 тыс. 465 человек.

Как ранее писал сайт kp.ru, Министерство здравоохранения России обновило рекомендации по лечению пациентов с коронавирусной инфекцией. Так, в новую версию вошла информация о новом штамме коронавируса «омикрон».